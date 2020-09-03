英媒：約百位共和黨人倒戈　賣廣告支持拜登

美國總統選舉進入最後階段，英國傳媒周四（3日）披露，約100位共和黨及獨立人士將支持民主黨總統候選人拜登，包括曾參與共和黨總統參選人韋爾德（Bill Weld）及前新澤西州州長惠特曼（Christine Todd Whitman）等人。

有份參與倒戈的惠特曼形容，拜登是一位正派且堅定的人，但被總統特朗普說成可怕的人，偏偏這是美國現時的情況。她指摘特朗普破壞法治和國家安全、說謊、把美國人按種族劃分，以及應對疫情失敗，總總行徑背叛了保守的價值觀。

據報，這批支持拜登的人士周四會開設網站，並大賣廣告，亦會在國家及地區媒體發表評論文章，宣揚「特朗普每天都在攻擊美國建國原則，對國家未來構成威脅」。特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）反駁，指總統在「真正共和黨選民」中獲前所未有的支持。

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