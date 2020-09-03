哈利梅根簽約製作節目　冀為他人帶來希望

今年初淡出英國王室的哈利王子和妻子梅根，已搬到美國加州展開新生活。英媒周三（9月2日）報道，2人已跟美國串流影視公司Netflix簽署長達數年的合約，將製作紀錄片、劇集和兒童節目等於該平台播放。

哈利和梅根在聲明中表示，他們的重點將放在創作能提供資訊，以及為人帶來希望的節目，又指作為新手爸媽，製作鼓舞人心的家庭節目，對他們來說也很重要。聲明又指，他們的生活，無論是獨立個體還是作為夫婦，讓他們明白人類精神的力量，包括勇氣、恢復力及聯繫的需要。

據指2人會以一間未有名字的全新製作公司的名義製作節目，他們更可能於部分節目親自亮相。Netflix主席薩蘭多斯對哈利夫婦選擇該公司作為其創作的家，感到無比自豪。

周一（8月31日）是哈利母親、已故戴安娜王妃的23周年忌辰，哈利伉儷當日私下到訪洛杉磯一間幼兒園，為園內學童讀故事書和與他們唱童謠，他們亦在花園內種植戴妃的生前最喜愛的毋忘我花，以示懷念。

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