腦癌女童化療將滿千日　盼收全國50州打氣卡

美國愛達荷州一名女童因罹患腦癌，過去3年一直接受化療抑制病情。她的勇敢經歷感動網民，近日收到來自多州人民的打氣卡。她上月底訂下目標，希望於今年11月3日前，即治療踏入第1千日，收到來自全國50個州共1千張卡。 她周二（1日）已收到1166張打氣卡，但部分未確認寄出地點。

現年7歲的蕾（Zoe Ray）剛滿5歲時在公園遊玩時跌倒，並撞傷頭部。其母表示，醫生告知蕾的頭部有一個大如乒乓球的視神經膠質瘤。這種罕有腦腫瘤會慢慢變大，但因生在蕾的眼部連接腦部神經線附近，故不能動手術切除。

蕾已出現部分視力受損，2017年底開始接受化療嘗試縮小腫瘤，目前已接受3種不同化療，各有不同副作用，如軟弱無力、間歇性頭痛等。蕾的家人認為化療1千日是值得慶祝的里程碑，於是要求鄰居、親戚和朋友向蕾寄卡為她打氣，意外在社交網獲瘋傳。

蕾表示︰「我希望在我的第1千日化療前可獲得來自全美50個州，合共1千張卡。」她稱當專注閱讀打氣卡時，頭和胃都不會痛，因此會經常站在大門等待收信，並為此感到興奮。

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