流亡民運人士寧先華狀告雅虎　交出電郵助中國政府拘捕他

流亡美國的中國民運人士寧先華，周三（2日）在美國入稟法院控告互聯網公司雅虎，指該公在司把他的電郵戶口的資料交給中國政府，導致他多次被捕、嚴刑逼供、被判罪和入獄，並造成身體永久創傷等，要求賠償；寧亦要求雅虎公開當年因其向中國政府交出資料而遭遞捕入獄的異見人士名單，讓外界得以向他們伸出援手。

根據訴狀，雅虎的始創人楊致遠，以及在2001年至2007年間擔任雅虎行政總裁的塞梅爾（Terry Semel）同被列入被告名單。現年69歲的寧先華祖籍瀋陽，1989年曾組建「瀋陽愛國市民自治聯合會」聲援北京學運，目前在紐約定居；訴狀指他在2000年代使用雅虎的電郵服務，與其他異見人士通訊，結果他在成都一間餐廳，遭12名國安人員拘捕，乘50小時車送回瀋陽嚴刑拷問，並遭到長期單獨囚禁、剝奪睡眠和毒打。被盤問時，他曾長時間被鎖在「老虎櫈」上，並多次遭死亡恐嚇。

寧先華指，他被拷問的問題圍繞他與海外民運人士通訊的電郵內容，以及經電郵發布的文章，當中包括一篇題為《展望在中國東北地區成立聯盟》（The Envisions on Establishing Unions in Northeast China）的文章。寧先華聲稱，相信雅虎為了打入中國巿場，而同意協助中國政府捉拿在互聯網上散布民主訊息的中國公民，並在中國政府要求之下，把他的電話號碼、IP地址及電郵帳戶內容交出。

寧先華其後被判顛覆罪成，入獄兩年四個月，被囚於瀋陽大北監獄期間，每日要無償工作10小時製造聖誕裝飾，如不能完成配額就要工作更長時間和被打，刑滿出獄後，寧稱他之後再被拘捕、拘留和嚴刑拷問，他瀋陽的祖屋和父母的住所也遭政府拆毀。最終寧先華在保釋期間潛逃泰國，向當地美國大使館求助後獲政治庇護，於2016年移居美國。

訴狀指控，雅虎、楊致遠和塞梅爾等被告，明知後果仍把寧先華的資料移交中方，因此須負上責任，賠償寧先華身體永久創傷、醫療開支和失去家園等損失；亦要求雅虎公開當年被它交出資料的中國異見人士名單，使他們能夠得到所需的援助。