拜登訪奇諾沙與遭警射癱青年通電話　凸顯團結形象

在總統特朗普視察之後兩天，民主黨總統候選人拜登周四 （3日）亦到訪連日來受反警暴示威蹂躪的威斯康辛州奇諾沙市。分析指拜登是希藉着首次到訪搖擺州威斯康辛，凸顯自己能夠重新團結美國的形象，與被指「搞分化」特朗普形成強烈對比。

拜登當日中午時份到達奇諾沙市，就與上月底遭警察射癱的黑人青年布萊克的家人私下會面一小時；之後他到當地一個教堂與社區代表舉行一個公開討論會。席間拜登表示，他與正在醫院留醫的布萊克通了15分鐘電話，拜登轉述布萊克稱「沒有任何事可以打倒他」，亦有談及布萊克可否重新走路和不言氣餒的話題。又指布萊克和家人都表現樂觀。

討論會上拜登亦和與會者談到美國的法律制度、種族和教育問題。拜登提倡應該審視檢控官處現刑事案的手法，亦指出貧窮社區面對的教育不平等問題，可以藉由阻止減免富人稅項解決。他又批評特朗普將仇恨和種族歧視「合法化」。

特朗普周二帶着競選連任口號「法律與秩序」視察該市，並沒有會見布萊克或其家人，反而是去一家在示威中被毀壞的傢私店，並暗示像拜登這樣的民主黨人縱容暴力。

有支持者對拜登到訪表示興奮，指拜登傳播和平與重建的訊息。但亦有特朗普的支持者稱，人們總是將任何事都歸咎特朗普，但實際上奇諾沙市的問題存在已久。