波音模擬片　美轟炸機射高超音速導彈

高超音速武器是中美俄軍事角力其中一個環節，美國軍火高波音公司周四（3日）發放模擬短片，顯示美軍B1B超音速轟炸機搭載及發射高超音速導彈。

前B1B機師、現時在波音轟炸機戰略研發部門任職的加斯（Rob Gass）在短片中，講解為何高超音速武器將是長程全球打擊力的下一件大事。他指出，這種武器可讓美軍轟炸機在敵人防空火力範圍外發動攻擊，從而提升在戰場的生存率；轟炸機也能利用武器的高速，在一個非常動態的環境變得反應靈敏。

模擬短片顯示一架B1B以外掛的方式，搭載4枚概念高超音速空射型巡航導彈。高超音武器的飛行速度達音速5倍以上，具備極佳的機動性，可在不同高度及方位飛行，數分鐘內可攻擊數千公里遠的高價值目標，敵人將難以偵測及攔截。

美國今年3月試射高超音速型器原型「通用高超音速滑翔體」，但中國去年10月已公開配備高超音速滑翔彈頭的東風17導彈；俄羅斯去年12月更宣稱，可搭載在洲際彈道導彈、以音速27倍速度飛行的先鋒高超音速滑翔彈頭已實戰部署。

B1B是美軍現役3大轟炸機之一，但與另外兩款轟炸機B52H及B2A不同，現已失去投射核武的能力。它可搭載7.5萬磅常規彈藥，近年多次在西太平洋部署執行任務。針對中國近年積極發展海軍，B1B最多可搭載24枚新型長程反艦導彈。