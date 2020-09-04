新冠肺炎：1320名醫院職工殉職　數字冠絕全球

新冠肺炎疫情肆虐全球，很多醫護人員不幸殉職。國際特赦組織周四（3日）表示，全球至少有7000名醫院工作人員死於新冠肺炎，其中墨西哥有至少1320人因而病歿，是相關死亡人數最多的國家。

除了墨西哥，美國亦有多達1077名醫院工作人員死於新冠肺炎，其次為英國的649人、巴西634人、俄羅斯631人、印度573人。國際特赦組織指出，墨西哥累計逾61萬人確診，其中逾9.7萬人是醫護及醫院職工；該國醫院清潔工特別容易受感染，因為很多都是外判工人，往往得不到充足的防護裝備。墨西哥政府承認，該國的公共衞生系統數十年來備受漠視，現正致力改善。

國際特赦組織亦指，由於很多國家沒有官方統計相關人數字，實際死於新冠肺炎的醫院職工數字可能更加多；墨西哥的相關數字冠絕全球，部分可能歸因於官方詳細記錄這些病歿數。國際特赦組織經濟及社會公義部主管科伯恩(Steve Cockburn) 表示，所有醫院職工都有權在安全環境下工作，認為如此多人疫下殉職是醜聞，目前的情況反映各國要採取行動應對問題。