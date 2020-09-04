特朗普貼文籲投兩次票　Twitter加警告標籤

今屆美國大選受新冠肺炎疫情影響，不少民眾可能改以郵寄選票方式投票。美國總統特朗普周四（3日）在Twitter發文呼籲郵寄投票的選民，於大選日應再到票站投多一次票，確保選票獲點算。Twitter同日以內容違反禁止主張非法投票行為為由，在貼文加上警告標籤。

特朗普發文鼓勵郵寄投票的選民於大選日再到票站投票，證實其選票是否獲點算，沒有的話就應投多一次。Twitter稍後隱藏相關貼文內容，並加上警告標籤，並指目的是防止人們分享建議投兩次票的貼文，這可能犯法。特朗普亦在Facebook發表類似貼文，Fb無隱藏內容，只在貼文下方提醒用戶郵寄投票在美國長久以來是可信的投票方式。

此前，特朗普周三（2日）到搖擺州北卡羅萊納州拉票時，呼籲郵寄投票的支持者投兩次票。白宮發言人麥克納尼指特朗普不是提議民眾犯法，只是想確保選票獲點算，如果無就再投多次。

郵寄投票爭議持續，美國國土安全部一份內部文件警告俄羅斯可能會繼續加強批評郵寄投票及在疫情改變投票程序，俄方於3月開始渲染美國選舉制度的腐敗、失敗及外國惡意干預，以損害美國人對選舉的信心，俄羅斯國營傳媒及代理人網站於8月中亦批評大規模郵寄投票。