美媒指內塔尼亞胡開綠燈　私下同意美向阿聯酋軍售

美國早前促成阿聯酋與以色列正式建交，但美媒《紐約時報》周四（3日）引述消息報道，雖然以色列總理內塔尼亞胡公開反對美國向阿聯酋出售先進武器，但他已私下接受美國特朗普政府的相關軍售計劃，以確保以色列與阿聯酋的外交關係正常化。

白宮最近數周致力推動向阿聯酋出售先進武器，包括F35隱形戰機、「收割者」無人偵察機，以至可擾亂敵方人空防秘密施襲的EA18G「咆哮者」電子攻擊機，但以色列一直擔心此舉會打破中東軍事力量的平衡。但報道引述官員指，內塔尼亞胡與美國國務卿蓬佩奥在耶路撒冷會晤後決定支持美方，已停止公開批評美國向阿聯酋出售武器的計劃。

華盛頓智庫阿拉伯海灣國家研究院的學者伊比什（Hussein Ibish）表示，來自美國、阿聯酋及以色列的官員均告知他，內塔尼亞胡已對上述軍售開綠燈，向另外兩國表明不會有明確及實質的反對行動，但由於不想激起國內包括國防官員的憤怒，他才公開表示反對軍售。阿聯酋一度對內塔尼亞胡的公開反對感到錯愕，更取消上月21日與美以官員在聯合國的會議，但獲確認軍售計劃仍在推進後已冷靜下來及表示理解。美國國防部及國家安全委員會暫未回應報道。