新冠肺炎：白宮疫苗顧問唱反調　稱大選前不太可能推出疫苗

美國疾病控制及預防中心（CDC）早前發信，要求各州在11月1日前做好準備分發新冠肺炎疫苗。白宮疫苗項目負責人兼首席顧問斯拉維（Moncef Slaoui）周四（3日）則唱反調，指在11月前獲得疫苗的可能性極小；白宮發言人則重申，沒有向相關部門施加政治壓力。美國藥廠強生則表示，本月稍後會為其疫苗展開大規模後期人體測試。

斯拉維表示，美國政府指導各州在11月大選前準備分發疫苗流程是正確的做法，以防萬一疫苗到時候準備好，但這種機會非常小，卻並非不可能。他表示，不打算在臨床試驗完成之前推出疫苗，在任何批准前都需要獨立安全委員會簽字；又否認疫苗研發已經被政治化。他另證實，美國提供加快研發疫苗措施的「曲速行動」中，兩個主要候選疫苗分別來自美國藥廠輝瑞及Moderna。

白宮發言人麥克納尼則重申，沒有對美國食品及藥物管理局（FDA）施加政治壓力，逼迫在大選前批出疫苗，反指是有線電視新聞網絡（CNN）等傳媒掀起的怪論。

強生公司周四公布，其試驗疫苗可防止染疫倉鼠的病情惡化，牠們接受一次注射後暴露於新冠病毒4周，比沒注射的倉鼠的體內病毒量較少，體重下降幅度也較少，且沒有出現肺炎等嚴重症狀，也沒出現死亡個案。該公司今年7月在美國和比利時展開早期人體測試，將於本月展開更大規模的後期人體測試。

另一藥廠輝瑞與德國生物公司BioNTech聯合研發的疫苗，7月起展開涉及2.3萬人的第三期臨床試驗。輝瑞表示，初步數據顯示接受注射者體內的中和抗體，比新冠肺炎康復者多1.8至2.8倍；預料最快於下月取得後期測試的結果，若顯示安全有效，便會即時向美國當局申請批准推出。