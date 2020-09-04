內地初裁美國進口正丙醇反補貼　徵臨時保證金

中國商務部周五（4日）發公告，初步認定原產於美國的進口正丙醇存在補貼，導致內地正丙醇產業受到實質損害，因此自9月9日起，以採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於美國的進口正丙醇實施臨時反補貼措施。

去年7月29日，商務部決定調查原產於美國的進口正丙醇，是否存在補貼和補貼金額、產品是否對內地正丙醇產業造成損害及損害程度以及補貼與損害之間的因果關係。根據上述初裁決定，內地進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的從價補貼率，向內地海關提供相應的臨時反補貼稅保證金。公告指，陶氏化學 （Dow Chemical）和其他美國公司的從價補貼率為37.7%，歐季亞公司（Oxea Corporation）為34.2%。

據知，正丙醇大量用於食品包裝生產及作為食品包裝的印刷油墨溶劑，經酯化為醋酸正丙酯後，則可作為新能源汽車鋰電池電解液的重要成分。正丙醇亦大量應用於紅霉素的生產，是大環內酯類抗生素不可缺少的原料。另作為溶劑，正丙醇也廣泛用於塗料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產品。正丙醇還是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、增塑劑、潤滑劑、脫脂液、黏合劑、防腐劑和煞車油等重要原料。