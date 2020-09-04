紀錄片稱拜登家族交易有利中國　恐危害美國國安

美國大選在即，美國有媒體公司製作一部有關民主黨總統候選人拜登的紀錄片，內容聲稱其家族在中國的生意交易，令中國政府及軍方獲得戰略利益，可能令美國國家安全陷於危險。當中亦提到，香港民政事務局前局長何志平當年在美國被捕後，首先致電予拜登的家人，反映拜登家族與中方高層關係密切。

該部紀錄片名為《騎龍：揭開拜登家族的中國祕密》（RIDING THE DRAGON: Uncovering the Bidens' Chinese Secrets），由Lightspeed Pictures與BlazeTV公司聯合製作，曾為美國前總統布殊家族撰寫傳記的保守派作家施魏策爾（Peter Schweizer）講解和主持。片中提到拜登次子亨特在中國企業渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司（BHR Partners）擔任董事時涉及的多宗交易，聲稱亨特可以與中方官員開會，並獲得10億美元（約78億港元）的資金，是因為其父是時任美國副總統，並且是時任總統奧巴馬對華政策的重要人物。

片中提及的交易包括BHR Partners於2015年與中國航空汽車系統控股有限公司，聯合收購美國汽車零件商瀚德汽業（Henniges Automotive），其中瀚德汽業生產的零件被認為可作為民用和軍用的雙重用途，而中航汽車則是解放軍的飛機製造商。該片亦聚焦BHR Partners與2014年與中國廣核集團的交易，該集團的工程師郝思雄在美國被控串謀協助中國在美國非法取得敏感核技術，被判囚2年。

片中另提到何志平因賄賂非洲官員、2017年被美國聯邦調查局拘捕一案，他當時是中華能源基金會常務副主席兼秘書長，而該基金會由中國華信能源有限公司成立，他被捕後首先致電給拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）。詹姆斯去年曾稱，何志平當時想找的是亨特，故向何提供亨特的聯絡方法。施魏策爾質疑何志平為何要找亨特，又預期可得到甚麼協助，認為這反映拜登家族已與中方高層建立了非常密切的關係。

拜登的競選團隊拒絕評論該紀錄片，但提供了15份「事實查核」的新聞報道清單，當中包括BHR Partners相關交易的報道，以及6份美國總統特朗普發表的相關評論，但紀錄片中並沒提及過特朗普。