纏訟3年　法庭恢復海外出生軍人快速入籍申請

裁決令持綠卡的海外出生美國軍人可恢復快速入籍程序。

美國政府過去近80年都允許志願在美軍服役的外國人有機會成為美國公民，惟特朗普政府2017年推出新規定，要求申請人必須首先完成軍事訓練及至少連續服現役180天等，才能申請入籍。美國聯邦地區法院近日裁定該政策違背法律，決定恢復綠卡軍人快速入籍的程序。

法官休貝列（Ellen Huvelle）指根據移民法，國防部必須依法向索取所需公民認證的軍人提供文件，讓他們能滿足「一天合格服役」的規定。美國公民自由聯盟表示歡迎裁決。國防部未有置評，司法部亦未透露是否會上訴。

該訴訟由7名在美軍服役的永久居民及1名「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA，又名夢想者計劃）人士提出，理由是新措施拖延安全審查，令他們無法在光榮服役期間歸化成為美國公民。專家指出，快速入籍程序可確保海外出生的軍人有從事軍事工作所需的法律保護，便於部署到海外或出生國時不受當地法律約束。

此前，美國《1940年國籍法》規定，海外出生的軍人只要上級軍官證明他們是光榮服役的軍人，就能快速申請美國公民，持有綠卡的軍人只要報到接受基本訓練然後服役一天以上，就能開始公民申請程序。新規定影響來自美屬薩摩亞等數千綠卡持有人。