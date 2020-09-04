波特蘭槍擊案疑兇　涉攜槍拒捕遭擊斃

美國俄勒岡州波特蘭市上周六（29日）有反法西斯運動等組織遊行示威期間，一名39歲白人男子胸部中槍身亡。槍擊案疑犯被指是一名48歲男性「反法西斯運動」（ANTIFA）支持者，警員周四（3日）晚在華盛頓州逮捕該男子期間，開槍將他擊斃。

前職業單板滑雪運動員吉布森（Michael Reinoehl）涉在上周六參與槍擊事件，導致白人男性丹尼爾遜死亡，遭當局以謀殺罪通緝；吉布森曾聲稱自己因將被刀刺而自衞殺人。上周六下午約6時45分，當局的特別小組在萊西市一條住宅街發現吉布森，4名警員包圍及開槍將他擊斃。

當局表示，特遣部隊起初試圖將吉布森平逮捕，惟後者涉攜帶槍枝威脅執法人員生命，結果遭擊斃；事件中無執法人員受傷。有住在事發地附近別墅的目擊者指，看到4名警員開了3、4槍，疑似手中有槍的吉布森隨後躺地。

事件發生後，數百人聚集在民區的一個警局前示威，高喊種族公正的口號。有人在執法大樓外街上張貼「吉布森是被謀殺的。」的告示，警方其後驅散人群及拘留其中一人。

另外，紐約時代廣場一群「Black Lives Matter（黑人生命很重要）」示威者遊行阻塞街道期間，一輛黑色私家車響按穿過人群，引來示威者尖叫及閃避，但無人受傷。紐約警察局指這輛車不是警車，正找尋涉事車輛。