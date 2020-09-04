希望與俄和睦相處　特朗普：這是好事

美國總統特朗普周四（3日）到賓夕凡尼亞州拉特羅布拉票時，稱希望與俄羅斯和睦相處，相信這會是好事。

特朗普說人們經常說他太激進，會令美國陷入戰爭，但其實是他令美國遠離戰事。他稱「北韓發生甚麼事？我與（北韓領袖）金正恩和睦相處」，「若我與俄羅斯和睦相處，會是好事或壞事？我相信是好事」。他又批評民主黨籍眾議員希夫整天談及俄羅斯，從不提中國。

特朗普又攻擊拜登，調侃「你們有見過像拜登般喜歡戴口罩的人嗎」，可能對方是想有安全感。特朗普學拜登除口罩的動作，稱自己若是心理醫生，會覺得拜登有大問題。至於國內近日的反種族主義示威，特朗普直斥拜登的計劃是討好本土恐怖主義者，自己的計劃則是起訴他們。

美媒《大西洋月刊》近日聲稱特朗普曾多次貶低軍人，不僅諷刺在戰爭中死去的美國人都是失敗者和笨蛋，還多次蔑視曾在越戰被俘的已故參議員麥凱恩。特朗普結束賓夕凡尼亞州的活動後否認事件，說：「一家雜誌社居然能寫出這種文章，這是一種恥辱。任何人，如果他們真的存在，如果這種人真的存在並說了這種話，那麽他們一定是卑鄙小人或者是騙子……沒有畜生，沒有任何人（能說出來），得是什麽樣的畜生才能說得出這種話？」