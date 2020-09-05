俄反對派領袖遭毒害　特朗普拒與北約譴責

俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭神經毒劑諾維喬克毒害昏迷，北約秘書長斯托爾滕貝格周五（4日）形容這是令人震驚的暗殺企圖，敦促俄方回應指控。惟美國總統特朗普以未見到證據為由，拒絕與歐洲盟友譴責克里姆林宮。

斯托爾滕貝格表示，有證據表明納瓦尼遭諾維喬克毒害，強調任何使用化武的行為是完全不尊重人類生命，並違反國際規範及規則，情況不能接受。他要求俄方配合禁止化學武器組織的調查，並就該國的諾維喬克計劃提供相關資料。

不過，特朗普同日回應事件時直言，由於暫未見到相關證據，所以「我不知道確實發生甚麼事」，他說：「我認為這是悲慘及糟糕的事，這不應該發生。」

俄羅斯外長拉夫羅夫否認俄國涉案，強調「沒甚麼好隱瞞」，又指德國阻礙俄方索取資料，質疑此舉或表明德國缺乏證據。他說：「我們西方合作夥伴允許自己以這種語氣提出傲慢要求，表明他們除情感外，甚麼也沒有放在桌上。」

另外，納瓦尼中毒事件可能影響德國與俄羅斯的「北溪2」天然氣管道計劃，德國綠黨要求總理默克爾以該個接近完工的工程，迫使克里姆林宮回應指控。