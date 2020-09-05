蓬佩奧稱中國企圖干預大選　拜登指俄國是最大威脅

距離美國總統選舉舉行日期漸近，美國國務卿蓬佩奧周五（4日）接受訪問時透露，中國及俄羅斯企圖以不同方法干預選舉，正就此給予回擊。白宮國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）則稱，在眾多國家中，中國有最大型干預選舉計劃，也是最積極的國家，但未有透露詳情。

當被主持人問及中國及俄羅斯干預選舉的數字有甚麼分別時，蓬佩奧稱：「他們有不同的方法，這是肯定的。他們一樣打算干預及影響選舉，而美方致力於他們將採取的具體方式，試以給予回擊。」

與此同時，奧布賴恩出席記者會時，亦宣稱中國試圖干預選舉：「我們知道中國扮演最積極角色。」他稱，美方已非常明確地向中國、俄羅斯、伊朗及其他未公開的國家表明，任何人企圖干涉美國總統選舉，將面臨特殊後果。

然而，民主黨總統候選人拜登在特拉華州威爾明頓向記者表示，他不認同司法部長巴爾、蓬佩奧及聯邦調查局（FBI）指控中國比俄國更應為插手美國內政一事負責。他稱這與其收到的簡報不符，又形巴爾是一名糟糕的司法部長，也是真正差劣的情報官員。