美媒指微信影響力遠超TikTok　中國監控延伸海外

美國總統特朗普上月初以威脅國家安全為由，提出封殺中國應用程式抖音海外版TikTok和微信。《紐約時報》周五（4日）報道指，相比起關注度更高的TikTok，微信的影響力遠在其之上，是中國政府控制社會的最主要平台；有美籍維吾爾人更指控，中國秘密警察會通過微信恐嚇海外異見人士。

報道指，抖音與海外版TikTok互相獨立，審查監控基本只存於中國內；微信則提供一站式服務，包括聊天、付款、新聞資訊等功能，滲透生活各個方面，海外版微信雖與中國版本遵循不同守則，卻通過海內外用戶交流，把中國的審查和監控帶到世界各地。

美籍維吾爾人喬達特（Ferkat Jawdat）是維吾爾族人權運動的海外活躍人士，他的母親曾被關進新疆集中營。他表示，自稱是新疆安全部門高官的人通過微信告知他，若希望其母可出國與他團聚，就要停止發聲。喬達特照做不誤，卻得到的只是對方的威脅：「你只是一個人對抗強權，在中國面前，你根本不值一提。」

加拿大華裔女子喬安尼‧李（Joanne Li）則表示，從2013年安裝微信起，與外國媒體對比下，逐漸發現微信充斥流言、陰謀和謊話。她前年回到中國工作後，曾與親友分享一篇講述中加關係交惡的國外報道，翌日就有4名公安持槍和盾牌上門拘捕她，然後把她鎖在椅上通宵審問。現在她不再在微信分享海外新聞或討論政治，但她表示棄用微信會讓她生活上孤立無援。

報道引述香港中文大學新聞系教授方可成指，微信的言論篩查來自中國封閉的網路生態及審查，因此比其他社交媒體的情況更惡劣。他發現即使身處海外，大部分海外華人仍然以微信為主要接受信息的渠道，於是他在2018年在微信上開設一個名為「新聞實驗室」的公眾號，教人分辨國內新聞真假，但在今年初疫情爆發後被禁，反映中國網絡高牆已愈來愈高。