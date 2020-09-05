新冠肺炎：本月15日起中外乘客自美赴華　登機需持3日核酸報告

新冠肺炎疫情在全球仍然嚴峻，中國駐美國使領館周五（4日）公布，決定自本月15日凌晨零時開始，在美國全面實施赴華乘客核酸檢測措施，要求自美國直飛中國的航班，無論中國或外籍乘客，均需出示登機前3日核酸檢測的無感染報告，及持有帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書上機。

中國民航署等多部門聯合發布《關於來華航班乘客憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機的公告》，駐美使領館強調，中國和外籍乘客自美國出發搭乘商業航班經其他國家或地區赴華或經美國轉機，均需出示核酸檢測無感染報告，並分別出示綠色健康碼、健康狀況聲明書，才能登機。駐美使領館表示，若經美轉機的旅客不符合上述條件，將面臨滯留風險或被遣返回出發地。

駐美使領館續稱，自本月15日開始，中國乘客憑14天綠色健康碼登機的做法，已不再適用從美國搭乘直飛航班赴華以及自美國出發經第三國或地區赴華的乘客；而外籍乘客早前未要求提供健康狀況聲明書的安排，亦不再適用。

據悉，帶「HS」標識的綠色健康碼指的是「核酸碼」，中國乘客獲得核酸檢測無感染報告後12小時內，通過防疫健康碼國際版微信小程序，申報個人情況，獲取核酸碼。外國公民需獲核酸檢測報告後，向檢測機構所在的駐美領事館區域申請，可發送郵件或在線上傳提交後，可申領健康狀況聲明書。