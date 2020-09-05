拜登斥特朗普漠視疫情重創經濟　不適合當總統

美國最新數據顯示，國內在新冠肺炎疫就業增長緩慢，不同種族的失業率差異愈來愈大。民主黨總統候選人拜登周五（4日）在家鄉特拉華州威爾明頓發表演說，批評總統特朗普對疫情造成的經濟痛苦無動於衷，又斥他不適合當總統。

拜登表示，經濟危機加深了貧富差距，但「令人痛心的真相是，我們的總統視而不見，他無動於衷，他亳不理解，並不在乎。他只覺得股市上升，就甚麼都沒問題」。他促請特朗普召集國會領袖，重啟討論新的疫情紓困案，稱：「底線是做好你的工作，離開你的高爾夫球場和沙坑，召集你屬下的領袖，坐在橢圓形辦公室談妥協議。」

美媒《大西洋月刊》近日聲稱特朗普曾多次貶低軍人，諷刺在戰爭中死去的美國人都是失敗者和笨蛋。拜登回應指，若報道屬實，特朗普的言論非常可恥；又指他是令人失望的領袖，應向陣亡軍人的父母道歉。特朗普則否認事件，反斥該報道是騙局，沒有人比他對受傷或陣亡軍人有更強烈的感受。

美國勞工部周五公布的數字顯示，國內非農就業人數上月增加137萬人，增幅比前一個月小。特朗普及共和黨黨友則指，上月失業率降至8.4%，反映經濟正從疫情衝擊中逐漸恢復。特朗普與拜登下周亦將出席賓夕凡尼亞州尚克斯維爾舉行的911恐襲19周年悼念活動，或為二人參選後首次同場。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調機構的最新民調顯示，特朗普在應對示威暴力及疫情表現的支持率有42%，比拜登的49%低7個百分點，但已比7月時的10個百分點差距收窄。有92%受訪者認為，示威暴力問題是大選的關鍵，有26%認為特朗普的責任最大。而民調研究機構益普索（Ipsos）本周的民調亦顯示，拜登的支持率比特朗普領先7個百分點。