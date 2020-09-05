美晶片禁令將生效　內地專家稱華為存貨可撐半年

美國政府對中國科技企業華為的晶片禁令將於本月15日生效，內媒周六（5日）引述內地分析師指，華為最後一代高端晶片「麒麟9000」目前備貨量約達1000萬塊，估計可再支撐半年時間。

報道指，華為正趕在禁令實施前，盡量增加晶片庫存，為「斷供」做準備。晶片行業主要分為設計、製造、封裝、測試四大環節，內地通信專家項立剛表示，製造是目前國內晶片產業鏈的最大難關，麒麟晶片由華為自行研發，但關鍵的製造環節依然交由台積電代工。

內地通信行業資深獨立分析師黃海峰表示，內地半導體產業在一些尖端技術要取得突破，恐需10年左右時間。據美國即將施行的晶片禁令，台積電董事長劉德音早前表示，若得不到美國政府的許可，華為的麒麟晶片無法再交由台積電代工；另高通等公司也無法向華為供應高端晶片，否則也面臨美國制裁的風險。

項立剛則認為，未來一年華為手機出貨量或將大幅下滑，在晶片開發方面，或需5年左右就能追趕上高通等外國廠商的腳步。

另一方面，華為太子女孟晚舟早前被加拿大政府拘捕，中國外交部美大司司長陸慷周四（3日）接受加媒採訪稱，今年是中國加拿大建交50周年，目前兩國需要跨越的障礙就是孟晚舟事件，認為中國政府和人民受到不公正對待，希望加方嚴肅妥善處理。

另在加國前外交官康明凱與公民斯派佛方面，陸慷強調，中方拘捕兩人所有程序都公開透明，但對方未交代孟晚舟違反哪一條法律。加媒記者問及若加拿大釋放孟晚舟，中方會否釋放上述兩人時，陸慷表示，兩件事性質完全不同，無理由聯繫起來。