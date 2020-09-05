波特蘭槍擊案詳情曝光　死者持槍曾與他人爭執

美國俄勒岡州波特蘭極右支持者丹尼爾森（Aaron Danielson），上月在示威期間被射殺，警方周四（3日）晚在華盛頓州逮捕疑犯雷諾爾（Michael Reinoehl）亦將他擊斃。法院周五（4日）公開相關文件，顯示丹尼爾森中槍前曾與現場人士起爭執，當時他持有手槍等武器。

公開的法庭文件披露更多上月29日發生的槍擊案詳情，目擊者向警方表示，丹尼爾森當時與2名男子發生口角，其中一人問「你要來嗎」，帶有挑釁打架的意味。丹尼爾森當時攜有已上彈的手槍、防熊噴霧及金屬伸縮棍。目擊者指，丹尼爾森向對方施放防熊噴霧後，便聽到現場傳來2下槍聲。

而警方逮捕疑犯雷諾爾時，雷諾爾亦持有半自動手槍。目擊者稱看到雷諾爾先對警員開火，警員才開槍還擊。警司布雷迪稱，調查人員尚未能確定他有否開槍，而涉事警員開槍次數亦尚在調查；目擊者則指當時聽到40至50下槍聲。

另外，社交網站Facebook周五移除「愛國者祈禱」及其始創人吉布森（Joey Gibson）的專頁，以打擊社交網絡上的「暴力社會民兵」。吉布森在組織的網站上譴責Facebook雙重標準，指反法西斯運動組織將其朋友（丹尼爾森）殺害。