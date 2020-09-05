專研非裔歷史　女教授自爆假扮黑人多年

美國喬治華盛頓大學（GWU）一名專門研究非洲人及非裔移民的白人女教授，周四（3日）在網上平台發表文章，披露自己原來一直假冒黑人身份撰寫研究報告，事件引起學界熱議。GWU已宣布取消女教授任教本學期的課程。

克魯格（Jessica Krug）在網誌平台Medium發表的文章中，承認自己祖輩都是白人血統猶太人，又指自己先後假冒多種黑人身份，包括北非黑人、在美國生活的黑人，以及居於紐約布朗克斯的草根加勒比海黑人。

克魯格在文中指自己假冒黑人，是因為精神健康有問題，以及早年經歷過創傷，但坦承這些並不足以作為假冒黑人身份的藉口。她說，「許多人與我一起爭取權益，為我爭取權益，但我卻一直假扮是黑人，這不僅是錯誤，而且不道德、反黑人、殖民主義。」她為此誠心向所有人道歉。

克魯格自爆作假後，美媒披露更多關於她的背境。根據GWU網頁，克魯格是該校歷史系副教授，專門教授非洲、加勒比海及移民歷史課程。此外，她於2018年出版的一本講述非洲人和非洲移民社會政治及文化的書籍，去年更在一個書籍獎中晉身決賽名單。