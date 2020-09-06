拜登宣布過渡團隊成員　賀錦麗批特朗普疫苗言論無可信性

美國11月總統大選進入倒數階段，候選人拜登的競選團隊上周六（5日）公開多名過渡團隊成員，當中不乏前總統奧巴馬親信、紀律部隊及擁有衞生專業背景的經驗者，同時招攬前總統參選人布蒂吉格。另外，副手賀錦麗稱不相信特朗普大選前能推出疫苗的言論。

拜登6月時已宣布籌備過渡團隊，在資深幕僚考夫曼（Ted Kaufman）帶領下，對「奧巴馬醫改」有經驗的齊茨（Jeffrey Zients）及目前對抗州內疫情的新墨西哥州長（Lujan Grisham）亦加入團隊，此外還有路易斯安那州代表里士滿（Cedric Richmond）及競選顧問鄧恩（Anita Dunn）。

他亦組成15人的諮詢委員會，成功招募具有軍人背景的印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格、前副總檢察長耶茨（Sally Yates）及曾是拜登副手人選兼前國安顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）。

另外，美媒同日播出訪問賀錦麗的預告，她稱特朗普過往有抑止專家意見的記錄，擔心特朗普趕在大選前稱能釋出疫苗是要增加好印象。白宮就此回應，指她的看法不但錯誤並對大眾構成危險。惟有數間製藥商聽聞後，已聯署要求政府證明疫苗安全有效才批出許可。