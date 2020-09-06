拜登選情基本穩定　搖擺州競爭激烈或陷苦戰

距離美國總統選舉只餘兩個月，民主黨總統候選人拜登的競選團隊上周五（4日）開會檢視競選策略，指出新冠肺炎疫情是今次選舉的中心議題，認為拜登選情基本穩定，其支持度在共和黨大會前後都領先總統特朗普，顯示他有優勢。團隊同時承認拜登可能陷於苦戰，預期關鍵搖擺州的競爭會變更激烈，之後會調整競選行程，讓拜登及副手賀錦麗加緊到各州出席拉票活動。

拜登團隊當日以視像形式開會，首席策略師多尼倫（Mike Donilon）指出，即使總統特朗普陣營上月在共和黨代表大會不斷批評拜登，但拜登在黨大會前後的民調仍然領先特朗普，顯示其選情穩定，共和黨的攻勢無負面地削弱他。他認為今次選戰的中心議題是新冠肺炎疫情及關聯挑戰，而特朗普沒有關注此事，拜登陣營將繼續專注疫情議題，又指今次選舉是對特朗普的公投。

搖擺州在歷界美國大選都是「造王者」，拜登競選經理狄龍（O'Malley Dillon）預期相關州份的選戰會變更加激烈，團隊已制訂數個贏得勝選所需270張選舉人票的方案，亦會擴大拉票活動。拜登陣營亦指出，目前仍有不明朗因素，特別是疫情期間的投票會變如何，但對投票程序有信心，相信選舉日當晚會點算到大部分選票。