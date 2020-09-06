拉登姪女撐特朗普　斥拜登上台或再發生911

美國11月總統大選共和兩黨造勢拉票，已故阿蓋德領袖拉登的姪女努爾（Noor bin Ladin）近日接受美媒訪問時表示，支持總統特朗普連任，稱若由民主黨總統候選人拜登當選，美國或遭受另一次911般的恐襲。

《紐約郵報》上周六（5日）刊登努爾的訪問，她稱從特朗普於2015年宣布競逐總統時便支持他，而這次對他更孤注一擲。她認為今次是這代最重要的選舉，特朗普一定要連任，這對西方文明非常重要。

努爾指，激進回教分子完全滲透美國社會，左翼分子擁有與他們完全一樣的意識形態。她稱特朗普在恐怖分子行動前就把他們連根拔起，保障了國家及國民遠離外敵威脅，而回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）在奧巴馬政府時期擴張，進入歐洲。

33歲的努爾說，雖然自己在瑞士成長但懷有一顆「美國心」，把美國當作是第二個家，又稱自己在擁護自由及基本個人權利下成長。若在沙特阿拉伯撫養成人，命途定會不一樣。

另一方面，民主黨籍參議員桑德斯上周五（4日）受訪時指，大家要考慮到特朗普落敗後不接受結果的所有可能性。他指會計劃一連串行動，在接下來2個月會警惕國民這個夢魘，讓他們準備好這個可能性。