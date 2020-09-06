《紐時》揭特朗普以競選捐款　支付法律費用

特朗普被揭利用競選捐款支付他的法律費用。（Getty Images圖片）

美媒《紐約時報》上周六（5日）揭露，訴訟纏身的美國總統特朗普，自2015年多次利用競選捐款支付他的法律費用，款項涉及5840萬美元（約4.56萬億港元），但未知當中有多少用於日常法律工作，金額比前總統奧巴馬及小布殊多。白宮未有回應報道。

根據《紐時》和非營利組織「競選經費研究中心」（Campaign Finance Institute）的紀錄，特朗普曾在紐約派出一隊律師團隊，要求一名聲稱遭受性騷擾的競選團隊女員工，賠償超過100萬美元（約780萬港元）。特朗普競選團隊向該批律師支付150萬美元（約1170萬美元），處理上述案件和其他相關事宜。

在華盛頓，特朗普與其競選團隊僱用律師協助其員工和家人，包括捲入通俄和通烏案的長子唐納德和女婿庫斯納，事後共和黨全國委員會支付250萬美元（約1950萬港元）法律費用。在加州，特朗普早前入稟提告，要求當局禁止應用一條法例以阻止國會獲取特朗普報税表，《紐時》其後披露特朗普競選團隊和黨委員會使用180萬美元（約1404萬港元）處理案件。

值得一題的是，大部分費用來自共和黨全國委員會的「重新計算帳戶」（recount account），這是一個在2014年設立的特別基金，允許個人向政黨捐更多金額，個人捐款最高可達10.65萬美元（約83.07萬港元）。