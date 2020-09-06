波特蘭示威100日　示威者圍警察大樓27人被捕

美國俄勒岡州波特蘭示威踏入100日，示威者上周五晚至周六凌晨（4至5日）繼續走上街頭，抗議警暴和種族主義。數百名穿上防護裝備的示威者包圍波特蘭警察大樓。警員勸喻示威者離開不果，27名示威者涉非法集結被捕。

示威者都戴上頭盔、防毒面罩及穿上裝甲衣，從附近公園集合遊行至大樓。警方稱從示威者的服飾來看，相信他們不是想和平示威。警員在拘捕行動前90分鐘，勸喻示威者離開現場，警告要遠離街道及私人財產，否則就會拘捕、使用催淚彈，甚至開槍。

不過示威者無視警告，他們投擲石頭、不斷高呼「燒毀大樓」，警方才決定執法。報道指，警方當晚使用煙霧裝置、發射彈藥及施放閃光彈，而警員制服示威者期間將他們壓在地上，地上出現血漬。

另外，肯塔基州邱吉爾園馬場上周六舉行146屆打吡大賽，期間有飛機在上空盤旋，展示「拘捕殺害泰勒（Breonna Taylor）的警察」的標語。數千名示威者在閘外和平示威，高呼「沒有公義，沒有打吡」。場內警察及馬匹均穿上防暴裝備，比賽完結後示威者迅速散去；但有一班自稱「愛國者」人士持槍及總統特朗普的大選旗幟，與示威者衝突，最終沒有釀成暴力事件。