科恩新書面世在即　揭特朗普曾貶低曼德拉

美國總統選舉進入最後直路之際，共和黨選舉候選人特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen），其回憶錄《不忠》（Disloyal，暫譯）周二（8日）將面世。他在書中大爆特朗普曾形容南非已故前總統曼德拉是位差劣領導人之餘，亦輕視國內少數族裔。

跟隨特朗普多年的科恩在書中提到，特朗普在曼德拉2013年逝世後，指摘曼德拉摧毀整個國家而非領導人，又形容南非現在是一個愚蠢無能國家，更稱：「請告訴我有哪一個由黑人統治的國家不是混蛋，他們全是廁所。」

除指摘曼德拉外，科恩亦提及特朗普2016年出席競選活動時，對自己被指不會獲得拉丁美洲裔選民的選票時反駁：「就像黑人一樣，他們太愚蠢，不會投票給特朗普。」白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）發聲明指，科恩是位名譽掃地的重犯及被取消律師資格的律師，也向國會說謊，已失所有信譽，對他最近試圖利用謊言來牟利不足為奇。

54歲的科恩前年被控違反競選財務法及向國會作假證供罪成，去年起入獄3年。由於美國爆發新冠肺炎疫情，他5月曾被獲准家中服刑，7月重返監獄，同月再獲准在紐約市的寓所服刑。