美媒：郵政署長逼員工向共和黨捐款　發獎金補償

上任兩個月的美國郵政署署長迪祖爾，除了推動郵政改革，其被視為總統特朗普幕後大金主的身份，同樣備受關注。美國《華盛頓郵報》周日（6日）披露，迪祖爾在一間物流公司任職高層期間，他及其拍檔以獎金作為補償，在2003年至2014年要求下屬向共和黨參選人提供政治獻金。

迪祖爾被選為郵政署署長之前，他在物流公司「New Breed Logistics」任職行政總裁，並曾被揭多年來捐款予特朗普競選團隊。《華郵》引述曾在該物流公司工作的5名消息人士指，迪祖爾強迫員工寫上支票，然後出席在北卡羅萊納州舉行的共和黨人競逐入主白宮及國會的籌款活動，這類活動每次籌得至少10萬美元（約78萬港元）。

有兩名熟悉該公司財政和薪酬系統的員工及前員工透露，迪祖爾事後向曾捐款的員工提供獎金或額外補償，並指示經理獎勵特定員工，說：「他（迪祖爾）要求員工作出貢獻，同時他又稱『我稍後會還給你』。」

《華郵》亦分析聯邦和州競選財務紀錄，發現了該物流公司的員工向共和黨參選人大規模捐款的模式，即有數人會在同一日捐出同一金額。在2000年至2014年期間，有124名員工合共捐出100萬美元（約780萬港元）予聯邦和州共和黨參選人；當中很多人此前未曾提供政治獻金，而且離開公司後沒有政治捐款。值得留意是，同一時間有9名員工合共捐出700美元（5460港元）予民主黨人。

迪祖爾發言人回應指，迪祖爾不知道員工在捐款時受到壓力，又稱他曾向聯邦選舉委員會尋求和獲得法律意見，確保遵守任何法律，亦相信他跟隨競選籌款的法律和規定。報道曝光後，參議院少數黨領袖舒默周日直指這是非常嚴重的指控，要求北卡州檢察總長展開調查。