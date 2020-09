因反特朗普被炒　FBI前探員出書斥對方是國安威脅

美國聯邦調查局(FBI)前探員斯特克(Peter Strzok)前年因和情人在手機短訊中,互傳反對總統特朗普的訊息,被剔出通俄案調查團隊並遭FBI解僱。他將於周二(8日)推出新書,透露自己不斷受到監視及騷擾,稱是來自特朗普的殘酷攻擊,直指對方才是國家安全威脅。

斯特克將推出回憶錄《妥協:反情報和特朗普的威脅》(Compromised: Counterintelligence and the Threat of Donald J. Trump),談及前國務卿希拉妮電郵醜聞及特朗普涉通俄醜聞。他在書中描述自己由反情報資深探員,變成特朗普公開攻擊FBI的把柄,雖然調查報告顯示其工作未受政治立場影響,但特朗普仍繼續攻擊,並批評他「叛國」。

斯特克提到,其反特朗普訊息傳出後令自己成了「被獵捕的人」,不斷接到陌生人的電話和訊息,更有人在住所附近監視他,FBI安全專家甚至建議他在乘車前,看看附近有沒有陌生車輛。他在書中坦言後悔自己隨便發表評論,成了別人攻擊FBI的武器,把他們的工作說成陰謀論。

他又認為,特朗普政府有關俄羅斯的行動非常可疑,特朗普多番誤導公眾令他覺得雙方有所妥協。他引述其有份參與的調查指,特朗普願意接受對手俄羅斯的政治援助,並顛覆美國所代表的一切,形容「那不是愛國,是相反」。他總結特朗普「腐敗得無可救藥」,而且是國家安全的威脅。白宮及特朗普暫未評論斯特克的新書。