因反特朗普被炒　FBI前探員出書斥對方是國安威脅

美國聯邦調查局（FBI）前探員斯特克（Peter Strzok）前年因和情人在手機短訊中，互傳反對總統特朗普的訊息，被剔出通俄案調查團隊並遭FBI解僱。他將於周二（8日）推出新書，透露自己不斷受到監視及騷擾，稱是來自特朗普的殘酷攻擊，直指對方才是國家安全威脅。

斯特克將推出回憶錄《妥協：反情報和特朗普的威脅》（Compromised: Counterintelligence and the Threat of Donald J. Trump），談及前國務卿希拉妮電郵醜聞及特朗普涉通俄醜聞。他在書中描述自己由反情報資深探員，變成特朗普公開攻擊FBI的把柄，雖然調查報告顯示其工作未受政治立場影響，但特朗普仍繼續攻擊，並批評他「叛國」。

斯特克提到，其反特朗普訊息傳出後令自己成了「被獵捕的人」，不斷接到陌生人的電話和訊息，更有人在住所附近監視他，FBI安全專家甚至建議他在乘車前，看看附近有沒有陌生車輛。他在書中坦言後悔自己隨便發表評論，成了別人攻擊FBI的武器，把他們的工作說成陰謀論。

他又認為，特朗普政府有關俄羅斯的行動非常可疑，特朗普多番誤導公眾令他覺得雙方有所妥協。他引述其有份參與的調查指，特朗普願意接受對手俄羅斯的政治援助，並顛覆美國所代表的一切，形容「那不是愛國，是相反」。他總結特朗普「腐敗得無可救藥」，而且是國家安全的威脅。白宮及特朗普暫未評論斯特克的新書。