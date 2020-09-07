拜登民調領先特朗普10個百分點　1940年以來最穩定選情

美國總統選舉選戰激烈，周日（6日）最新民調顯示民主黨總統候選人拜登的支持度為52%，領先總統特朗普的42%，差距達10個百分點。美媒統計指出，拜登自本年初開始的支持度平均領先特朗普7個百分點，是1940年以來最穩定表現。關鍵搖擺州德州亦有新民調出爐，顯示特朗普的支持度急升7個百分點，以48%領先拜登的46%。

哥倫比亞廣播公司（CBS）及民調機構YouGov於上周三（2日）至上周五（4日）訪問2493名美國登記選民，顯示拜登的領先優勢與民主、共和兩黨上月召開黨代表大會前一樣，反映兩位候選人選情即使經歷連串反種族主義示威及新冠肺炎疫情，都幾乎無改變。

美媒指，拜登自年初起支持度平均領先特朗普7個百分點，與5月的平均6個百分點及近日的平均8個百分點優勢相若，平均領先優勢維持在4至10個百分點以內，選情穩定。拜登現時的優勢與前總統奧巴馬於2012年競逐連任時相近，當年奧巴馬平均領先7個百分點。與2016年大選對比，前國務卿希拉妮當年的同時期平均只有3個百分點優勢。

除了全國性的民調，拜登目前在合共有270張選舉人票的搖擺州份都領先特朗普，包括亞利桑那州、佛州、密歇根州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州等。在德州，《達拉斯晨報》與德薩斯州大學於上月28日至上周三進行的民調顯示，特朗普的支持度反超前，領先拜登2個百分點。特朗普7月在德州的支持度只有41%，拜登是46%。