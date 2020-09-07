企業以有薪假鼓勵員工做票站人員 35萬人參與

距離美國大選尚有不足兩個月，《華爾街日報》周日（7日）報道，Gap、Target、Old Navy等美國大型企業，鼓勵員工可以透過有薪假期形式，擔任選舉義工，以解決全國票站人員人手短缺問題，並讓員工從中找到使命感。

有非牟利團體Civic Alliance發起計劃「Power the Polls」，為票站招募低風險工作人員，已吸引連鎖品牌星巴克、Patagonia等逾70家企業參與，成功募集逾35萬名義工，超過目標的25萬人。另外，企業聯盟「Time To Vote」前年發起活動，鼓勵公司讓員工放薪假投票，目前全國吸引約800間企業參與。

受到疫情影響，不少擔任票站人員的年長人士足不出戶，選舉專家估計今年需要46萬名工作人員。有調查報告顯示，2018年美國中期選舉近60%的票站人員為60歲以上，近30%為70歲以上。據報，由於今年大選的選民登記人數創新低、投票期比以往長、投票形式更多，企業都被要求協助提高投票率；加上種族及社會問題影響，亦令一些企業希望加強社會參與。