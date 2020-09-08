兩華籍學者涉偷機密上月落網　美媒披露破案細節

兩名在美國大學從事研究工作的中國籍男子，上月涉嫌盜取科研成果被捕。美國《華爾街日報》周一（7日）引述法庭文件披露更多細節，其中一名疑犯曾使用美國科技企業Google旗下的Gmail電郵服務聯絡中國駐美使領館，聯邦調查局（FBI）透過搜查令取得通訊記錄，最終破案。

報道指，被告關磊（Guan Lei，音譯）赴美前，曾在中國就讀被美國商務部列入黑名單的國防科技大學，其導師是位中將。他其後前往加州大學洛杉磯分校（UCLA）攻讀人工智能，於7月17日被FBI人員搜查住所，期間同意對方搜查一部手提電腦及2部電話，聲稱再無其他數碼儲存器材。

兩天後，關磊前往洛杉磯國際機場，計劃乘搭前往中國的客機離境，但遭海關截停。他聲稱自己沒有與中國大使或領事接觸，但FBI早已發現他6月至7月曾多次透過電郵，向中國駐洛杉磯領事館及駐美大使館要求返國。他最終被關員以離境會危害美國利益為由，禁止他出境。

報道續指，關磊被禁止出境後一周，他在未婚妻楊子慧（Yang Zhihui，音譯）掩護下，把一個電腦硬碟棄置在戶外垃圾桶內。FBI其後檢走硬碟，發現它適合裝上關磊家中的手提電腦，但已嚴重損毀，也沒有數據存在。

關磊上月正式被FBI拘捕，他曾向FBI表示「沒事要隱瞞」，又指相信是「中美兩國的政治氣候」，導致他成為目標。

至於另一名被捕的中國籍男子胡海周（Haizhou Hu，音譯）是維珍尼亞大學研究員，上月25日在芝加哥奧黑爾機場被海關及邊防局人員在其手提電腦內，發現他藏有仿生物學研究模擬軟件代碼。他的指導教授表示，過往多次拒絕胡海周索取代碼的要求，不知道胡海周如何取得代碼，亦對他離開大學返回中國一事感到不尋常。