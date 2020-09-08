曾倡農產品換原油　安倍斡旋美伊失敗

日本首相安倍晉三即將辭任，斡旋美國與伊朗是他任內其中一項外交工作。日媒周一（7日）引述消息報道，安倍晉三去年曾秘密提出「以物換物」，日方以從美國採購的農產品與伊朗交換原油，但因伊朗堅持先解除制裁而無法成事。

安倍晉三去年6月成為41年來，首位訪問伊朗的日本在任首相。共同社引述日伊兩國政府消息人士報道，根據該「以物換物」方案，日本從美國採購粟米及大豆，與伊朗交換價值數千億日圓的原油，但要獲美國批准才能運輸農產品。由於當時美伊關係緊張，報道形容這是經兩國主要產品交易以促成對話的奇策。

該方案對美國、伊朗及日本三方有利，伊朗在美國制裁下獲取原油的價值，日本則避開了美國的制裁。對美方而言，此舉能防止伊朗把出售原油的收益用於軍事領域；加上當時與中國爆發貿易戰，需要尋找其他買家採購美國農產品。

報道透露，華府當時已向日本表明大致同意該方案，雖然伊朗起初感到興趣並持續談判，但拒絕改變「解除制裁才對話」的原有立場，更要求必須有美國國會的批准，以及交換的產品加入機械和醫藥，最終令安倍晉三外交斡旋失敗。

此外，法國是另一個斡旋的國家，提出向伊朗提供150億美元（約1170億港元）信用貸款。伊朗政府消息人士形容，日本「以物換物」方案比法國方案研究推敲得更多。報道指之後出現把日法兩國方案組合，迫使伊朗同意對話的動向。