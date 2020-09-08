美國本土收視率勁挫　CNN母公司出售亞特蘭大總部大樓

有線電視新聞網絡（CNN）由美國電訊公司（AT&T）旗下的華納媒體擁有。該媒體立場偏左，親美國民主黨，曾多次惡意批評美國共和黨。美國多角度新聞覆查網站Allsides.com經過多重獨立的查核後，於二○一八年把CNN的立場評價從「中立」，改為「偏左」。近年行業高競爭再因網媒挑戰，令CNN本土收視率大幅下滑，今年六月，CNN母公司華納決定出售亞特蘭大市地標的總部大樓。

美國有線電視新聞網絡（CNN）一九八○年六月一日，由傳媒投資者特納（Ted Turner）創立，是全球第一家廿四小時播報新聞的電視台，一九九一年波斯灣戰爭，CNN是唯一電視台能在伊拉克首都巴格達做現場直播而獲益後，特納轉為國際化發展，設立如國際頻道CNN International、印度頻道CNN-News18、機場頻道CNN Airport等。另外，頭條新聞（HeadLine News）是CNN的衍生頻道。

不過，隨着半島電視台崛起及網媒挑戰，CNN面臨重大競爭；在美國國內，偏右保守的霍士新聞和偏左的微軟——全國廣播公司（MSNBC），亦令CNN本土收視率大幅下滑。

特納於一九九六年，以七十四億美元（約五百五十七億港元）把CNN售予時代華納，二○○○年退出CNN管理層。全美最大通訊商AT&T，則於二○一八年以八百五十億美元（約六千六百三十億港元）收購時代華納，一併取得CNN和HBO電視台的控制權。特納近年更曾經透露，放棄CNN是因為覺得節目內容愈來愈淺薄。

CNN位於美國亞特蘭大的總部大樓，一直是當地著名地標之一，自一九八七年以來一直是CNN的總部，匯聚CNN新聞網及各個重要部門，但在今年六月，CNN母公司華納決定出售該大樓。