新冠肺炎：拜登賀錦麗質疑疫苗安全　特朗普促道歉

美國總統特朗普周一（7日）表示，新冠病毒疫苗可能在大選前面世，亦稱美國經濟將於明年大幅反彈。對於民主黨認為快速推出疫苗引起安全憂慮，特朗普批評民主黨總統候選人拜登愚蠢，要求他及其副手賀錦麗就反疫苗言論道歉。

賀錦麗曾指若新冠疫苗11月前面世，她不會相信特朗普聲稱疫苗是安全的言論，特朗普當日在白宮出席勞工節記者會說，拜登和賀錦麗不是能幹的人，將摧毀美國及經濟，「他們應該立即為他們鹵莽反疫苗言論道歉，他們現時談及的、提到（疫苗）會危害生命、破壞科學，因為這是假的言論，是政治言論。」

特朗普又說，他的團隊會按照部署在「破紀錄時間」生產疫苗，又說原本要用2至3年時間完成，但現時在非常短的時間內就達成目標，有可能10月面世，強調「疫苗將會非常安全和有效」。

新冠疫苗重挫美國經濟，特朗普則吹捧自己的功績，指美國經濟經已出現V型復甦，預計經濟下年會反彈，直言「疫情踏入最後的轉捩點」。他又稱，如果自己無法連任，經濟就會停止反彈：「我們目前正見證勞動力市場從經濟危機中最快速復甦。我預計明年將是美國歷史上最棒的經濟年」。