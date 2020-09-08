拜登爭取工會支持　斥特朗普漠視工人權益

周一（7日）是美國勞工節，民主黨總統候選人拜登前往賓夕凡尼亞州，發表勞工節演說並與多個工會的領袖會面，矢言會成為「最強大的勞工總統」，提高重要行業工人的工資；又批評總統特朗普在經濟問題上優先關注股票市場，卻把直接影響工人階級的就業及工會權益放在其後。

拜登前往賓夕凡尼亞州首府哈里斯堡（Harrisburg）的工會總部，出席勞工節活動並發表演說，強調自己的勞工背景，稱自己從未害怕說出「工會」一詞。他承諾，會加強工人的權益，頒布增加工人談判權的法案，亦會支持擴大新冠疫情紓困措施及增加必要人員加班費的法案。

拜登批評特朗普不了解經濟和新冠疫情，只顧擔心自己一旦開始談拯救人命，股市就會因其應對疫情而下跌，指摘此做法只是有利於特朗普的有錢朋友。他又重提特朗普被指曾形容二戰陣亡美軍是失敗者及蠢材，稱這些言論完全反美，說這些話的人與總統身份毫不相稱，又提及其已故長子博拜登曾在伊拉克服役。

拜登此行亦到蘭開斯特一個住宅，與曾在美國服役的三個工會代表會面，力爭軍人及工人階級支持。報道引述消息指，拜登競選團隊料將宣布得到三個工會支持，包括北美勞工國際工會（LIUNA）、 國際電梯製造者聯合會（IUEC）及美國聯邦公務員聯盟（NFFE）。