賀錦麗首次單獨赴威州拉票　晤中槍致癱黑人一家

美國大選在即，作為關鍵搖擺州的威斯康辛州成兵家必爭之地。民主黨副總統候選人賀錦麗周一（7日）首次單獨展開拉票行程，前往威斯康辛州，與遭警員槍擊致癱的29歲黑人男子布萊克（Jacob Blake）家屬會面，並鼓勵他們繼續為終結系統性的種族歧視發聲。

今次是賀錦麗成為民主黨總統候選人拜登的副手以來，首次單獨展開拉票行程。她前往威斯康辛州密爾沃基，與布萊克家人舉行約一小時的私人會面，仍在醫院的布萊克則透過電話參與。賀錦麗表示，關注他們一家的情況，並希望他們知道有人支持，又談到如何處理創傷及照料心理健康。

賀錦麗與布萊克互相表示，為對方的作為感到自豪。賀錦麗鼓勵他們一家繼續發聲，協助美國終結系統性的種族歧視，她與拜登計劃就警方的偏見及不當行動發表講話。賀錦麗向記者表示，布萊克一家是不可思議的家庭，懷着尊嚴和慈悲肩負着很多民間聲音的重量。

賀錦麗亦到訪一個電工訓練設施，並與威斯康辛州非裔商業領袖舉行會談，提到疫情凸顯種族不公的問題。她表示，學童因疫情被迫在家上課，領袖要考慮是否所有家庭都有寬頻上網和科技知識；又指她和拜登一旦當選，將增加小型企業獲得資金的途徑。