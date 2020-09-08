特朗普罕有批評國防部高層　斥不斷打仗讓軍火商獲利

美國總統特朗普周一（7日）罕有批評國防部高層，指摘他們只想不斷發動戰爭，以討好國防工業承包商，提高這些承包商的利潤。美媒形容，這是特朗普對國防部高層「前所未有的公開攻擊」，外界擔心這些指控可能會產生負面影響。

特朗普在白宮記者會上表示：「我不是說軍方都愛我，士兵愛我，但五角大樓高層可能並不愛，因為他們除了打仗，討好那些製造炸彈、飛機及其他一切的出色公司外，甚麼都不想做。」他又指，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）被擊敗時，他曾建議讓美軍回國，但五角大樓反對，稱「有些人不喜歡（讓他們）回家，有些人喜歡繼續花錢」。

對於美媒《大西洋月刊》近日聲稱特朗普曾多次貶低軍人，形容二戰陣亡美軍是失敗者及蠢材，他再次反駁指這些報道是「騙局」。特朗普過去亦曾公開貶低多名知名老兵，包括已故參議員麥凱恩及前國防部長馬蒂斯，但今次針對軍方的攻擊達到新水平，矛頭直指他任命並執行其命令的軍方領袖。國防部暫未回應特朗普的言論。

美媒引述國防部官員消息指，特朗普與國防部高層的關係近日愈趨緊張，尤其在今夏明尼阿波利斯黑人弗洛伊德之死引發全國示威，特朗普威脅要動用《暴亂法》派軍鎮壓之後。當時華盛頓警方曾在白宮外施放催淚氣體清場，被指為特朗普前往教堂開路，參謀長聯席會議主席米利後來表示後悔同行。