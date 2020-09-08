紐時：特朗普團隊亂花錢　選前疑陷資金荒

特朗普（圖）的競選團隊或沒有充裕競選資金。（Getty Images圖片）

美國總統選舉進入最後階段，《紐約時報》最新調查發現，特朗普競選團隊可能在選前重要關頭陷入資金荒。由今年1月至7月，團隊在籌募的11億美元（約85.8億港元）經費花掉8億美元（約62.4億港元），部分開支被指無拉票之用。

《紐約時報》周一（7日）報道，特朗普競選團隊部分花費旨在討好特朗普多於爭取選民支持，例如在民主黨傳統根據地、即白宮所在地華盛頓特區投放競選廣告。此外，競選團隊動用1100萬美元（約8580萬港元），與當時另一位民主黨參選人在同一場超級碗賽事賣廣告；又以11萬美元（約85.8萬港元）購買具磁力的小袋，用來放置特朗普及競選團隊人員的手機，避免遭人錄下對話內容。

報道指，上述支出可追溯到前競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）身上，斯蒂平（Bill Stepien）接任競選經理後實施一系列節省開支措施，包括更改廣告預算。

資料顯示，拜登團隊與民主黨今年8月籌得破紀錄3.65億美元（約28.4億港元），特朗普團隊仍未公布該月籌款金額，但今年7月只籌得1.65億美元（約12.8億港元），不及拜登8月籌款額的一半。