蘋果9.15舉行發布會　或首推5G iPhone系列

蘋果公司周二（8日）宣布，將在美國加州時間9月15日上午10時（香港時間9月16日凌晨1時）以網上形式舉行發布會。

外界預期蘋果公司將公布iPhone 12系列，將會是其首批5G iPhone產品，其他還有可能發布包括Apple Watch Series 6、iPad Air和其他產品。不過亦有消息指，今次發布會只會公布新款Apple Watch 及iPad ，新iPhone則會留待10月才公開。

iPhone 12預料有5.4吋和6.1吋供選擇，是雙鏡頭設計，iPhone 12 Pro Max屏幕增大至6.7吋，iPhone 12 Pro亦增大至6.1吋，擁有3鏡頭，還配備已使用在iPad Pro的光學雷達（LiDAR）。

另日本傳媒報道，蘋果公司已克服旅遊限制和其他新冠肺炎疫構成的阻礙，將於9月中開始生產5G iPhone，把耽誤的生產期程從幾個月縮短至幾周。據報5G iPhone一開始生產規模有限，預期9月底、10月初才會逐漸開始大規模生產。