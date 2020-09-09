白羅斯反對派領袖撕護照阻被驅逐　蓬佩奧擬制裁鎮壓示威官員

白羅斯反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）周一（7日）被擄走，之後被白羅斯官員扣留。早前有指她是周二（8日）凌晨與2名反對派人士嘗試越過烏克蘭時遭白羅斯人員扣留，但烏克蘭官員指，其實是白俄官員企圖強迫科列斯尼科娃出境。盟友稱科列斯尼科娃撕毀自己的護照，誓不出國。

烏克蘭副內政部長（Anton Gerashchenko）在社交網站留言稱，科列斯尼科娃「勇敢地採取行動，阻止了自己被驅逐出境」，而與她同行的2名反對派人士克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）及羅德尼倫科夫（Anton Rodnenkov）最後則進入了烏克蘭境內。有報道指，白羅斯當局是企圖驅逐科列斯尼科娃出境，以平息在大選後持續了一個月的反政府示威。

早前，俄媒則引述消息稱，科列斯尼科娃是自己撕毀了護照，令烏克蘭的官員不能讓她入境，克拉夫佐夫和羅德尼倫科夫周二在基輔舉行記者會時證實了這個說法，並對科列斯尼科娃的做法大表讚揚。羅德尼倫科夫說：「她大聲說不會離開。她在車上見到自己的護照放在前座，就將它撕成細碎的一片片，擠成一團扔出窗外；她之後打開後車門落車，步回白羅斯邊境。」他又說科列斯尼科娃目前情況很好，如以往一樣精神奕奕。

美國國務卿蓬佩奧周二發表聲明，對白羅斯反對派被拘捕和驅逐的情況深表關注，指美國正考慮針對鎮壓示威的官員實施額外制裁，強調政府有責任確保被捕人士安全。他呼籲當局停止暴力對待自己的民眾、釋放包括一名男性美國公民在內的不當扣押人士、以及與社會代表展開有意義的對話。