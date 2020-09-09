裸跑黑人遭壓頭制服亡　羅切斯特市警察局長請辭

辛格爾特里（小圖）批評在普魯德一案中，外界政治化他的行動。

美國紐約州羅切斯特市黑人男子普魯德（Daniel Prude）因在街頭裸跑而遭警員壓頭制服身亡，再次引起連串反警暴示威。警察局長辛格爾特里（La'Ron Singletary）等多名高層周二（8日）宣布退休，另有多人放棄領導職位。辛格爾特里表明，不會任由外界攻擊他的人格及誠信。

40歲的辛格爾特里、警察副局長莫拉比托（Joseph M. Morabito）及兩名指揮官申請退休，另有兩名副局長放棄領導職位，回到較低階的職位。羅切斯特市長沃倫與市議會成員舉行視像會議，澄清自己沒有要求辛格爾特里離職，但在該案出現新線索後，對方突然請辭，又稱相信對方已盡力。

辛格爾特里則發聲明稱，羅切斯特市警方及民眾都知道他的聲譽，以及他所代表的東西；批評在普魯德一案中外界錯誤描述及政治化他的行動，並非基於事實，也不是他所代表的東西。羅切斯特市警察工會則指，辛格爾特里請辭令人震驚，將之歸咎於沃倫的領導問題。

普魯德之死引發的示威持續多日，抗議警方的處理手法。普魯德的家屬周二向辛格爾特里、多名涉事警員及羅切斯特市提出訴訟，指控當局隱瞞事件真相，及未有訓練警員按標準行動守則行事。