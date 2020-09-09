諾斯諾普格魯曼獲133億美元合約　助空軍更換洲際導彈

美國防務公司諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）周二（8日）宣布，該公司獲得價值133億美元（約1031億港元）的合約，為美國空軍現代化洲際彈道導彈系統。該合約一直被批評浪費及危險，但軍方強調對國防十分重要。

這個地基戰略威懾計劃（Ground-Based Strategic Deterrent）在國會獲得兩黨支持，諾斯諾普格魯曼公司將協助更換可搭載核彈頭、已老化的民兵三型洲際彈道導彈，將花約8年多的時間，在猶他州、加州、亞利桑那、亞拉巴馬等7州展開工程，最終耗資可能達850億美元（約6588億港元），料於2029年完成。

防長埃斯珀歡迎空軍的宣布，指把核力量現代化是首要工作，對國防非常關鍵。美國空軍全球打擊司令部司令雷（Tim Ray）亦稱，增加洲際彈道導彈的精準度、擴闊射程、改善可靠性，將讓美國有更多選項應對難以預測的事件。

今次更換洲際彈道導彈的項目，只是完全更換核力量的其中一部分，還將包括海軍彈道導彈潛艇、可搭載核彈的空軍轟炸機、空中發射的新型核巡航導彈、新的指揮及控制系統。整個更換項目料將花費1.2萬億美元（約9.3億港元），被批評成本過高。