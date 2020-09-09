新冠肺炎：9藥廠承諾確保疫苗安全　福奇稱大選前難面世

美國總統特朗普曾表示，新冠肺炎疫苗可能在11月初總統選舉前面世，惟美國過敏與感染疾病中心主管福奇周二（8日）在一個論壇上卻跟他唱反調，指疫苗屆時不太可能面世，但有信心在年底前推出。另有9間藥廠承諾，確保疫苗安全後才會推出。

福奇在一個健康研討會上表示，目前有6至7間藥廠研發新冠肺炎候選疫苗，政府亦從旁協助。其中3款疫苗已進入第三階段臨床試驗，因此他對疫苗在年底面世感樂觀，並相信美國日後可能會有多過一種疫苗。

另外，外界擔心特朗普政府會基於政治原因，讓藥廠在新研發疫苗尚未確認安全及有效便推出。9間藥廠周二發出公開信，承諾會基於科學原則，在疫苗完成所有臨床測試以及確保安全和有效前，不會要求政府批准推出市面。聲明並指一旦疫苗成功研發，亦會確保在全球供應。

在此之前，美國疾病控制及預防中心（CDC）曾要求各州州長及健康部門，為最早可在總統選舉前2日分發疫苗作準備。美國食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩亦稱，當局會繞過聯邦審批程序，讓疫苗盡早推出。