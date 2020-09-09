加州山火增至8死　逾9300平方公里土地燒毀

美國加州正經歷破紀錄的山火季，今年以來已導致8人死亡，逾9300平方公里土地燒毀，超過3300棟建築受損。一間位於山區的消防局周二（8日）遭大火圍困，至少3名消防員嘗試搶救時受傷。另有近200人亦困於起火的森林，獲軍方直升機救出。

由於破紀錄的高溫和乾燥天氣，加州山火今年特別嚴重，火場面積已打破前年約7932平方公里的紀錄。逾1.4萬名消防員正努力撲滅州內25處主要山火，但至周二加州大部分地區仍處於危險預警狀態。國家氣象局警告，強勁的季節性乾燥強風會於周二晚至周三早上來襲，或令火勢進一步蔓延。

位於加州中部海岸的洛斯帕德雷斯國家公園一間消防局，遭大火進逼，多名消防員受傷送院，其中一人情況危殆，其餘14名消防員則改派駐緊急庇護中心。西雅拉國家森林亦有民眾受困火海，其中164人已獲軍方直升機救出，另有17人仍然待救。

加州太平洋天然氣和電力公司周二切斷逾17萬人的電力供應，避免加劇山火。加州州長紐瑟姆批評，氣候變化是極端熱浪的根源，也是造成當地多場山火的主要因素。他指出，去年同期加州發生4927宗大火，今年以來卻有多達7606宗。