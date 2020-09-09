福布斯美國富豪榜貝索斯3連霸　特朗普身家勁縮近2成

美國雜誌《福布斯》（Forbes）周二（8日）公布美國400大富豪榜，電子商貿巨擘亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯連續3年稱冠，財產達1790億美元（約1.39萬億港元）。受累於新冠肺炎疫情，美國總統特朗普的家族生意大受影響，令其身家急挫近2成，排名由275名降至第352名，財富由去年的31億美元（約241.8億港元）降至25億美元（約195億港元）。

美國400大億萬富豪總身家高達3.2萬億美元（約24.96萬億港元），再創紀錄。雖然疫情重創美國經濟，致使逾180萬美國人失業，但400大億萬富豪總身家不跌反升，反映貧富懸殊問題進一步惡化。

《福布斯》指出，疫情不僅打擊特朗普的支持度，更重挫其資產，包括商用物業及酒店的收入大減。以邁阿密的高爾夫球度假村為例，扣除抵押貸款後，估計收入只有2800萬美元（約2.18億港元），按年急降8成。

至於視像會議通訊軟件Zoom的行政總裁袁征，個人身家隨着Zoom的股價勁升而增至110億美元（約858億港元），首次進身美國400大富豪榜的美國富豪。