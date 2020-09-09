賀錦麗籌款活動「倒米」　邀不滿拜登影星任嘉賓

賀錦麗（中圖）邀請不滿拜登的波特和拉克希米（左圖及右圖）任籌款活動嘉賓。

美國民主黨總統候選人拜登積極為競選活動籌款，其副手賀錦麗也不忘為他出一分力。惟後者在周二（8日）舉行的一項網上籌款活動，卻邀請了2名不滿拜登的藝人任嘉賓。

賀錦麗於網上發放名為《賀錦麗之友》活動的邀請函，當中列明邀請了烹飪真人騷節目《高廚》（Top Chef）主持人拉克希米（Padma Lakshmi）和劇集《紐約萬花筒》（Pose）非裔男同志男星波特任嘉賓。是次活動的門券最高達到10萬美元（78萬港元）。

50歲的拉克希米曾多次在Twitter批評和揶揄拜登，包括指他近30年前任參議院司法委員會主席時，在處理法學系教授希爾投訴遭大法官候選人性騷擾一事上處理不當，又指他在民主黨初選期間向希爾道歉並非真心真意，而是為了選情。

同為50歲的波特，則於今年5月明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德遭警察跪頸致死後，與多名演員拍攝短片，要求紐約市長白思豪和紐約市議會停止向警隊撥款。他又曾與300名荷里活影星發出聯署信，呼籲業界抵制警察。而一直強調支持改革警隊的拜登，不但反對削減撥款，更曾提出應向警隊提供額外資源。