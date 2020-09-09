特朗普北卡州演說爭軍人支持　批拜登任內未能擊殺IS領袖

美國大選選情白熱化，總統特朗普周二（8日）前往有大量軍事勢力的搖擺州北卡羅萊納州，與支持者會面。他重提，其治下美軍擊殺回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪及伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼的功績，並批評民主黨總統候選人拜登任副總統時，看着IS崛起卻無所作為。

特朗普在溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）的機場機庫，與大批支持者會面並發表演說，稱：「我們殺死了IS的邪惡始創人及領袖，為何拜登沒能擒獲他？這是世界頭號恐怖分子，並大規模屠殺美軍，但我們一樣拿下他。」他批評拜登支持伊拉克戰爭，反對除去恐怖組織阿蓋德領袖拉登，稱：「他目睹IS崛起，但8年來他找不到、也殺不死IS始創人。」

特朗普自詡令美國不再捲入新的戰爭，並把駐外美軍帶回家園。他亦表示，其政府給「我們最偉大的戰士」數十年來最大幅的加薪，力爭該州軍人群體的支持；但美媒指出，事實上美軍數十年來每年都會加薪。特朗普又形容拜登是「全球的叛徒」，以反疫苗的花言巧語動搖科學家。然而當日集會中，很多支持者並沒有戴口罩出席，恐帶來播毒風險。